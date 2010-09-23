Рисунки на военную тематику

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок395 просмотров
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Требуется детально прорисовать оружие и героев в графике. Картинки имеются.

13 лет назад
muttonheads
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад