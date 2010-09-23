Прорисовка персонажей социотипов на базе рыбы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок375 просмотров
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Всем привет.

МЫ разрабатываем опросник. Результатом которого будет показать к какому соцотипу на базе определенного типа рыбы лучше всего подходит пользователь.

Нам нужна помошь в прорисовке 5 персонажей рыбы в двух модификациях мужская и женская.

И еще во время опросника на заднем фоне каждого вовпроса будет связанная с этим вопросом картинка. Вопросов будет 10.

От вас нужен эстимейт по срокам и цене.

13 лет назад
webkate
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад