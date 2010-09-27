Создать персонаж

$500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт26 заявок478 просмотров
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Старик ОТТО по прозвищу ПРОПЕЛЛЕР

Персонаж двухмерный. Стиль РЕТРО. Авиация 30-60 годы.

Созадть персонаж и серию рисунков про его приключения. Срок 1-3 недели.

13 лет назад
EtagiGuber
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад