Создание 3D схемы проезда

Всем привет. МЫ разрабатываем опросник. Результатом которого будет показать к какому соцотипу на базе определенного типа рыбы лучше всего подходит пользователь. Нам нужна помошь в прорисовке 5 персонажей рыбы в двух модификациях мужская и женская. И еще ...