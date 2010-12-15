Создание 3D схемы проезда

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок321 просмотр
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Необходимо создать схему проезда примерно вот такого вида, см. приложение.

13 лет назад
mitcodevelop
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
13 часов назад
13 лет назад
$50
3 дня
Прекрасная, оперативная и профессиональная работа! Приятно работать со специалистами! Спасибо!
Спасибо за интересное задание и достойную оплату. Замечательный заказчик! Мои рекомендации Александру!