Создание 3D схемы проезда

Необходимо отрисовать слово шрифтом с закругленными краями. 7 букв. Кириллицей. Сразу указывайте, пожалуйста, цену и ссылки на подобные работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать схему проезда примерно вот такого вида, см. приложение.
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