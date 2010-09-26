Обработать фото в определенном стиле

Есть красивое фото с трактором в торфянном поле. надо её обработать в том же стиле как фотка в аттачменте.

Т.е что-то между картинкой и фоткой...

Трактор тоже прилагается :) (Оригинал тоже есть весом 3Mb)

Цена срок?