Отрисовать в векторе по примеру логотип

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип должен быть похож прямо как на картинке.

Тех. задение

Корпоративные цвета: краный и золото.

Моё виденье: Рисованная золотоволосая девушка на шпильке,стоит модно на подставочке с надписью Синдерела школа моделей на английском и вокруг всего этого по кругу маленькие звездочки - разноцветные.

13 лет назад
Alina_Profi
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
pandochka
Елена 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Прекрасная работа, быстрая и точная работа в кротчайшие сроки. Одно удовольствие работать с таким профессионалом! Было бы сто баллов поставила бы 200!!!
Большое спасибо за проект.Приятная в общении заказчица.