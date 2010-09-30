Нарисовать картинки к инструкции

Нужен человек на сегодняшний вечер - часов с 20 до 23

Который сможет быстро и красиво нарисовать дополнительные картинки к инструкции

по монтажу электротехнического оборудования.

Интересует пунктуальность(надо завтра утром) и качество работы.

Наброски, описание и ответы на возникшие вопросы будут в режиме реального времени.

Просьба в личку не писать, оставляйте заявки с ценой 3 часов вашего времени.