Нарисовать картинки к инструкции

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок250 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек на сегодняшний вечер - часов с 20 до 23

Который сможет быстро и красиво нарисовать дополнительные картинки к инструкции

по монтажу электротехнического оборудования.

Интересует пунктуальность(надо завтра утром) и качество работы.

Наброски, описание и ответы на возникшие вопросы будут в режиме реального времени.

Просьба в личку не писать, оставляйте заявки с ценой 3 часов вашего времени.

13 лет назад
Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Быстро качественно и красиво выполнил задачу
Спасибо за работу! :)