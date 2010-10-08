Карикатура с фото в векторе

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок343 просмотра
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Необходимо отрисовать в ai карикатурный портрет с фотографии. просто и быстро.

13 лет назад
colossus
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Dr_Headshot
Елена 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отличная, очень живая карикатура получилась! спасибо за работу! все кто видел - отметили сходство и остроумие :)
Отличный заказчик! Одним словом - приятно было работать! оплата в срок и в полном объеме. Позитивный проект и сам работодатель) Успехов вам и спасибо за сотрудничество!)