Обрисовка фото по контуру в векторе

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок424 просмотра
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Нужно обрисовать рисунок по контуру в векторе cdr.

13 лет назад
Inoltra
Ирина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад