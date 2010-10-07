2 карты проезда

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок257 просмотров
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Нарисовать 2 карты проезда, размер и качество исполнения как у образца во вложении. Готовность - вечер 30 сентября (завтра). Предоставлю 2 нужных вырезанных участка из яндекскарт.

13 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SuiRey
Егор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Хорошо поработали. Качественно и в срок.
Работа оплачена, даже с небольшой премией. Заказчик пропадает иногда по работе, поэтому не всегда сразу отвечает, но в целом все отлично!