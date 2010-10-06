Нарисовать рисунок в стиле подарков vkontakte

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок313 просмотров
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Нарисовать рисунок с разрешением 700*700 в стиле подарков vkontakte.

Рисунок должен представлять из себя награду, которая будет присваиваться почетным пользователям сайта.

Это может быть какой то кубок, эмблемка качества, медаль или тому подобное. В рисунке желательно присутствие буквы R.

Рисунок должен быть на белом фоне.

Бюджет: 200 wmr

13 лет назад
Poddubskiy
Алексей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Хороший дизайнер. За маленькую сумму сделала качественный рисунок. Предоставила несколько вариантов для выбора. Рекомендую.
Большое вам спасибо. Рекомендую, как надежного заказчика. Удачи вам.