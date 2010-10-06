Нарисовать рисунок в стиле подарков vkontakte

Логотип должен быть похож прямо как на картинке. Тех. задение Корпоративные цвета: краный и золото. Моё виденье: Рисованная золотоволосая девушка на шпильке,стоит модно на подставочке с надписью Синдерела школа моделей на английском и вокруг всего этого по ...