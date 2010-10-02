2 схемы проезда отрисовать в векторе

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки226 просмотров
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Нужно отрисовать 2 схемы проезда в векторе. Аккуратные ровные чёрные контуры + текст.

Заливки/градиенты/ прочие художества не нужны.

Схемы - в аттаче. На выходе - ai/eps

ps: трейсом и сам умею пользоваться.

Сроки и цены интересуют. Спасибо.

13 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работу сделал хорошо.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Было очень приятно работать!