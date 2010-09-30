Корректировка рисонков

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок300 просмотров
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Тз в архиве

надо убрать фон на 6-ти изображениях.

в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указать стоимость и срок выполнения

13 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
16 дней назад
Выбранный исполнитель
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
13 лет назад
$6
1 день
Все было сделано быстро и оперативно +10
Заказчику спасибо, быстро и по деловому. Успехов!
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