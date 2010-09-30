Корректировка рисонков

Нужно отрисовать 2 схемы проезда в векторе. Аккуратные ровные чёрные контуры + текст. Заливки/градиенты/ прочие художества не нужны. Схемы - в аттаче. На выходе - ai/eps ps: трейсом и сам умею пользоваться. Сроки и цены интересуют. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз в архиве
надо убрать фон на 6-ти изображениях.
в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указать стоимость и срок выполнения
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