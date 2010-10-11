Нужно нарисовать эскиз дилерского центра по продаже сельхозтехники, с использованием фирменного стиля компании.

Есть фото здания, которое будет оборудовано под дилерский центр.

Нужно сделать одну картинку "вид снаружи" и одну "внутри"(шоу-рум, помещение с демонстрируемым комбайном).

Эскиз нужен только схематичный, без большого количества элементов - просто как демонстрация видения по оформлению.

Работу нужно сделать за предстоящие выходные.