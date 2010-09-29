Matte Paint

Нарисовать рисунок с разрешением 700*700 в стиле подарков vkontakte. Рисунок должен представлять из себя награду, которая будет присваиваться почетным пользователям сайта. Это может быть какой то кубок, эмблемка качества, медаль или тому подобное. В рисунке желательно присутствие ...