Matte Paint

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок378 просмотров
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Ищу толкового художника для создания Фотореалистичных пейзажей (Matte Paint) на основе фототекстур

Размер итоговой картинки не менее 4096х2048px 72dpi

Заявки принимаются от людей настроеных на регулярное сотрудничество.

13 лет назад
valeriyfx
Пикчерс 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад