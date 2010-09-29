Требуется создание иллюстраций для детской книги со стихотворениями. Количество рисунков 40-50.
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Нарисовать картинку - Айболита
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