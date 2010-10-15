Рисунки на тему счастья

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен22 заявки545 просмотров
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Требуется исполнитель для создания ряда рисунков на тему счастья. Рисунки должны быть в большого разрешения в хорошем качестве. Выполнены на компьютере. В стиле рисунков с этого сайта http://www.deviantart.com/.

На каждый рисунок 3 рабочих дня.

13 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Татьяна работает качественно, быстро и на высоком уровне. Творчески переосмысливает задачу в нужном русле. Работать можно спокойно, не волнуясь за качество работы и за предоставление результата вовремя.
Спасибо за работу. Гуля четко и ясно объяснила, что необходимо в работе. Оплата незамедлительная. Советую, как порядочного заказчика.