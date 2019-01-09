Требуется доработка сайта: доделать пару страниц, корзину, прикрутить платежи, поправить ссылки и т.д. дизайн наш, руки ваши. хостинг уже есть. скину техзадание. бюджет оговорим отдельно. заинтересован в постоянном сотрудничестве. Тематика сайта - фото, фотокниги и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
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Составить ролик длиной до минуты. Сценарий наш, текст наш, видео/фото пополам. добавить музыку, звуки. ролик рекламный , для соц.сетей и ютуба. Более подробно в лс.Видеомонтаж43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Здравствуйте.Есть уже сделанный сайт на Wordpress [url=http://obrazovanie66.ru/]http://obrazovanie66.ru/[/url], но я хочу внести изменения. он требует постоянно изменений.нам нужны правильные руки.дизайн наш, мы знаем, что хотим, мы не знаем как это сделать. работа на 1 раз в ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад