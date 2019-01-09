Здравствуйте.Есть уже сделанный сайт на Wordpress [url=http://obrazovanie66.ru/]http://obrazovanie66.ru/[/url], но я хочу внести изменения. он требует постоянно изменений.нам нужны правильные руки.дизайн наш, мы знаем, что хотим, мы не знаем как это сделать. работа на 1 раз в ...