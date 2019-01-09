gegeler

Василий Дубов gegeler

 
50 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка и настройка интернет-магазина на WooCommerce

    $100

    Требуется доработка сайта: доделать пару страниц, корзину, прикрутить платежи, поправить ссылки и т.д. дизайн наш, руки ваши. хостинг уже есть. скину техзадание. бюджет оговорим отдельно. заинтересован в постоянном сотрудничестве. Тематика сайта - фото, фотокниги и ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка интернет-магазина на WooCommerce

    тематика сайта - фото, фотокниги. требуется доработка сайта: доделать пару страниц, корзину, прикрутить платежи, поправить ссылки и т.д. дизайн наш. хостинг уже есть. скину техзадание. бюджет оговорим отдельно. заинтересован в постоянном сотрудничестве.

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видеоролик до 1 минуты.

    Составить ролик длиной до минуты. Сценарий наш, текст наш, видео/фото пополам. добавить музыку, звуки. ролик рекламный , для соц.сетей и ютуба. Более подробно в лс.

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правка сайта на WordPress

    $20

    Здравствуйте.Есть уже сделанный сайт на Wordpress [url=http://obrazovanie66.ru/]http://obrazovanie66.ru/[/url], но я хочу внести изменения. он требует постоянно изменений.нам нужны правильные руки.дизайн наш, мы знаем, что хотим, мы не знаем как это сделать. работа на 1 раз в ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад