gekoni1

Евгений gekoni1

 
59 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Соцсети, Контекст, РСЯ, КМС, ......

Трафик на площадки созданные без анализа ниши, целевой аудитории и бизнес модели - это соломенная собака!

  • Копирайтинг на сайт

    привет, я Евгений, меня интересуют оптимизированные статьи в большом колличестве на сайты по кадастровым услугам, геодезии, ................Косметическое инновационное средство, морщины и все что с этим связанно, если это в вашей компетенции - обьявите цену

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн

    приглашаю к постаянному сотрудничеству дизайнера, рассмотрю ваш чек и сроки исполнения, тех. задание и макет прилагается https://docs.google.com/document/d/1znyu7c4euVrx-Gvm9VFPnEWZ10IooJcV7Vo8guSSqBw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1XMnIawrLxwRrfgmtPYpTMZwtPZU_HvKMGnB56MnQB1Q/edit?usp=sharing

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад