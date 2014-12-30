требуется разработать фирменный стиль для инновационного косметического средства sioxtop.com
Соцсети, Контекст, РСЯ, КМС, ......
Трафик на площадки созданные без анализа ниши, целевой аудитории и бизнес модели - это соломенная собака!
Действие аккаунта приостановлено!
- Фирменный стиль1 заявкаЗакрыт9 лет назад
привет, я Евгений, меня интересуют оптимизированные статьи в большом колличестве на сайты по кадастровым услугам, геодезии, ................Косметическое инновационное средство, морщины и все что с этим связанно, если это в вашей компетенции - обьявите ценуКопирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
приглашаю к постаянному сотрудничеству дизайнера, рассмотрю ваш чек и сроки исполнения, тех. задание и макет прилагается https://docs.google.com/document/d/1znyu7c4euVrx-Gvm9VFPnEWZ10IooJcV7Vo8guSSqBw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1XMnIawrLxwRrfgmtPYpTMZwtPZU_HvKMGnB56MnQB1Q/edit?usp=sharingДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад