$50
Задача, есть плагин wp-polls в нем ответы выводятся списком с кнопкой radio, а мне надо чтоб выводилось выпадаюшим списком, все.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Задача, есть плагин wp-polls в нем ответы выводятся списком с кнопкой radio, а мне надо чтоб выводилось выпадаюшим списком, все.
НУЖНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ !!! Нужно оформить уже сушествующую упаковку для чая на травах. Есть готовый логотип и формат упаковки (в программе иллюстратор). Все материалы можем предоставить.