Упаковка для чая на травах

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок278 просмотров
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НУЖНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ !!!

Нужно оформить уже сушествующую упаковку для чая на травах. Есть готовый логотип и формат упаковки (в программе иллюстратор).

Все материалы можем предоставить.

11 лет назад
geogr
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$70
4 дня
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