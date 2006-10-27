Что имеем: С одной стороны регистратор доменных имен reg.ru.., создал панель управления для конечных пользователей реселлера: http://software.reg.ru/docs/ Панель проста, функциональна и поддается любым изменениям как самого кода, так и дизайна.. С другой стороны estdomains.com, без панели.. но с API ...