Что имеем: С одной стороны регистратор доменных имен reg.ru.., создал панель управления для конечных пользователей реселлера: http://software.reg.ru/docs/ Панель проста, функциональна и поддается любым изменениям как самого кода, так и дизайна.. С другой стороны estdomains.com, без панели.. но с API ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сграбить картинки с сайта вида "wallpapers". Сайт поддается данной процедуре.. Сам сайт вышлю по запросу в ПМ во избежание... Оплата WM.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
http://www.russiancasino.ru/ - как тут, все простенько, но без центрального flash. Интересуют цены без flash (возможно и flash, но только в лого - оплачу отдельно..) При возможности укажите сразу: -Цены -скроки -контакты (icq крайне желательно).Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
http://crazywm.com.ru/ справа, в разделе игры. требуется создание по отдельности игр (не все сразу) + автоматизация платежей на webmoney.Разработка игр7 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
15 лет назад
Приятно работать с заказчиком, оперативно, сделал работу - получил деньги.
Ответный отзыв
Приятный, положительный исполнитель.., все в сроки и без задоринки. Спасибо за работу.
$30
9 баллов
17 лет назад
Приятно было работать! Понимание со стороны заказчика - это главное!