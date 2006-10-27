gggggtt7

Алексей Димидов gggggtt7

 
NaN летУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

SEO.. недорого, с гарантией.

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Программирование, php, perl..

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Администрирование..

PHPPerl

  • Estdomains, reg.ru > объединить в одну панель

    Что имеем: С одной стороны регистратор доменных имен reg.ru.., создал панель управления для конечных пользователей реселлера: http://software.reg.ru/docs/ Панель проста, функциональна и поддается любым изменениям как самого кода, так и дизайна.. С другой стороны estdomains.com, без панели.. но с API ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несложный дизайн

    $50

    http://www.russiancasino.ru/ - как тут, все простенько, но без центрального flash. Интересуют цены без flash (возможно и flash, но только в лого - оплачу отдельно..) При возможности укажите сразу: -Цены -скроки -контакты (icq крайне желательно).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Быстрые игры

    $50

    http://crazywm.com.ru/ справа, в разделе игры. требуется создание по отдельности игр (не все сразу) + автоматизация платежей на webmoney.

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Грабер каpтинок с сайта
Приятно работать с заказчиком, оперативно, сделал работу - получил деньги.
Приятный, положительный исполнитель.., все в сроки и без задоринки. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
element
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
9 баллов
17 лет назад
Несложный дизайн
Приятно было работать! Понимание со стороны заказчика - это главное!