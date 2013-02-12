ghostoman

Сергей Дружный ghostoman

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web - Дизайнер. Баннер - Мейкер.

Опыт работы 2 года web - дизайнером, выполнение частных заказов на free-lance.ru

Свободно владею: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash (AS2, AS3), Adobe InDesign. Так же владею на среднем уровне Autodesk 3ds Max (моделинг, текстуринг, визуализация).

Отдаю предпочтение разработке логотипов, баннеров (наружка, статика, GIF, Flash) , анимации (Flash), иконок, элементов интерфейса.

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Я ДЕЛАЮ:

1) БАННЕРЫ (FLASH, GIF, СТАТИКА)

2) ИКОНКИ, ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА САЙТОВ, КНОПКИ, ДИЗАЙН.

3) КАРТЫ ПРОЕЗДА, ШАПКИ САЙТА, С АНИМАЦИЕЙ И БЕЗ.

4) НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, ОТРИСОВКА В ВЕКТОР, ИЛЛЮСТРАЦИИ.

ОПЛАТА WEBMONEY, YANDEX, ПРЕДОПЛАТА 50%

Отзывы заказчиков

oleg12688
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
12 лет назад
Баннер
Всё отлично
Все супер! :) +
Ответный отзыв
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Cделать иконку и картинки для приложения Вконтакте
Понравилось работать с исполнителем. Сразу же уловил суть задания, предоставил три варианта на выбор. Всем рекомендую.
Все отлично ! :)
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Cобрать flash-анимацию для презентации (срочно)
Сергей прекрасно быстро и в срок справился с работой, постоянно был на связи, вносил необходимые правки. Рекомендую и дальше буду работать
Хороший заказчик, знает чего хочет, четко ставит задачу, легкий в общении и с оплатой проблем никаких. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rekler
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Переделать коммерческое предложение в pdf-формате
Работа выполнена очень оперативно и на высоком уровне
Грамотно поставлена задача, всегда на связи, с оплатой проблем небыло. Рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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