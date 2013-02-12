Web - Дизайнер. Баннер - Мейкер.
Опыт работы 2 года web - дизайнером, выполнение частных заказов на free-lance.ru
Свободно владею: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash (AS2, AS3), Adobe InDesign. Так же владею на среднем уровне Autodesk 3ds Max (моделинг, текстуринг, визуализация).
Отдаю предпочтение разработке логотипов, баннеров (наружка, статика, GIF, Flash) , анимации (Flash), иконок, элементов интерфейса.
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Я ДЕЛАЮ:
1) БАННЕРЫ (FLASH, GIF, СТАТИКА)
2) ИКОНКИ, ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА САЙТОВ, КНОПКИ, ДИЗАЙН.
3) КАРТЫ ПРОЕЗДА, ШАПКИ САЙТА, С АНИМАЦИЕЙ И БЕЗ.
4) НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, ОТРИСОВКА В ВЕКТОР, ИЛЛЮСТРАЦИИ.
ОПЛАТА WEBMONEY, YANDEX, ПРЕДОПЛАТА 50%
Портфолио
- Turbo-Star 2012360 просмотров
- Баннер-шапка сайта "Питьевая вода" (статика)1442 просмотра
- Баннеры реклама онлайн игр (статика)974 просмотра
- Баннеры реклама кондиционеров (статика)671 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
12 лет назад
Всё отлично
Ответный отзыв
Все супер! :) +
$40
10 баллов
12 лет назад
Понравилось работать с исполнителем. Сразу же уловил суть задания, предоставил три варианта на выбор. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично ! :)
$35
10 баллов
12 лет назад
Сергей прекрасно быстро и в срок справился с работой, постоянно был на связи, вносил необходимые правки. Рекомендую и дальше буду работать
Ответный отзыв
Хороший заказчик, знает чего хочет, четко ставит задачу, легкий в общении и с оплатой проблем никаких. Рекомендую!
$6
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена очень оперативно и на высоком уровне
Ответный отзыв
Грамотно поставлена задача, всегда на связи, с оплатой проблем небыло. Рекомендую!
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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