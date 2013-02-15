Cобрать flash-анимацию для презентации (срочно)

Есть сайт 2088.magicd .ru, тут есть логотип, надо сделать так, что бы иногда по нему небольшой блик пробегал, а так же у него есть бриллиант, надо сделать так, что бы он плавно крутился по горизонтали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать анимацию на Flash для презентации. И добавить фоновую музыку. Все материалы есть нужно только все собрать. Оставляйте свои координаты, и заявки только если вы свободны и можете ее собрать СЕГОДНЯ. Работа простая просто не успеваем. Выбранным исполнителям пошлю материалы и ТЗ.
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