Небольшая анимация логотипа

Есть сайт 2088.magicd .ru, тут есть логотип, надо сделать так, что бы иногда по нему небольшой блик пробегал, а так же у него есть бриллиант, надо сделать так, что бы он плавно крутился по горизонтали с права на лева (обсудим в какую из сторон лучше) + светился немного...

Так же есть аналогичный алмаз на главной странице, надо сделать такое же движение как и в лого.

Пишем только в проект, СРАЗУ указывая стоимость работ.

Исходники от А до Я все на руках.