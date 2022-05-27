Здравствуйте. Меня зовут Сергей
С 2019 года занимаюсь дизайном в разном стиле (дизайн рекламных креативов для соц.сетей, банеров, посадочных страниц для товаров или услуг, создание логотипов, создание дизайна сайтов).
С начала 2021 года занимаюсь разработкой продающих сайтов под ключ который решают задачи бизнеса, с учётом требований рынка, конкурентов и специфики бизнеса.
Создаю:
- Интернет-магазин
- Лендинг
- Сайт-визитка
- Сайт-каталог
- Корпоративный сайт
- https://eliteshoes.com.ua/
- https://sobolev-md.ru/
- https://dobra.com.ua/
- http://skvisual.tilda.ws/mg-jewerly
- http://coloria-dizajn-byuro-interera.tilda.ws/
- https://rosse.com.ua/
- http://websiteheadline.tilda.ws/picoway
- http://websiteheadline.tilda.ws/robolex
- http://websiteheadline.tilda.ws/emtone
- http://coloria-dizajn-byuro-interera.tilda.ws/
- http://kreslokokon.tilda.ws/
- http://websiteheadline.tilda.ws/
- http://skvisual.tilda.ws/page20890144.html
Кроме разработки сайтов предлагаю:
- Рекламные креативы для таргета
- Аудит сайта или аккаунта в соцсетях
- Упаковка инстаграм аккаунта
- Создаю сайты на Prom.ua, Хорошоп
- Таргетированной рекламы
- SEO настройки сайта
- Базовые понимание HTML, CSS
Максимальное погружение в Вашу сферу деятельности для не шаблонных дизайнов, с учетом особенности и преимуществ Вас или Вашего бизнеса. Главная цель дизайна - решить Вашу проблему (охваты, заказы, подписки, узнаваемость)
Почему работать со мной удобно:
- Всегда на связи;
- Отправляю подготовленное ТЗ, которое учитывает все важные аспекты;
- Создаю дизайн в векторе и в растре, благодаря чему дизайн можно использовать на веб ресурсах и в полиграфии без потери качества;
- Изучаю Ваших конкурентов и аудиторию для создание максимально эффективного дизайна;
- Количество правок не ограничено, довожу работу до конца;
- Выполняю работу в срок.
Буду рад ответить на все Ваши вопросы, и проконсультировать по предстоящий работе
Мое портфолио:
✔️https://instagram.com/sk_visual_?utm_medium=copy_link
Сайт
Behance