Разработка сайтов под ключ

Здравствуйте. Меня зовут Сергей

С 2019 года занимаюсь дизайном в разном стиле (дизайн рекламных креативов для соц.сетей, банеров, посадочных страниц для товаров или услуг, создание логотипов, создание дизайна сайтов).

С начала 2021 года занимаюсь разработкой продающих сайтов под ключ который решают задачи бизнеса, с учётом требований рынка, конкурентов и специфики бизнеса.

Создаю:

Интернет-магазин

Лендинг

Сайт-визитка

Сайт-каталог

Корпоративный сайт

Последние сайты

Кроме разработки сайтов предлагаю:

Рекламные креативы для таргета

Аудит сайта или аккаунта в соцсетях

Упаковка инстаграм аккаунта

Создаю сайты на Prom.ua, Хорошоп

Также есть опыт:

Таргетированной рекламы

SEO настройки сайта

Базовые понимание HTML, CSS

Работаю в разных стилях, в зависимости от Ваших пожеланий и целей. Учитывая задание, подбираем самый оптимальный и эффективный дизайн конкретно для Вас. Изучаю новые тенденции и тренды для создание современных решений в дизайне.

Максимальное погружение в Вашу сферу деятельности для не шаблонных дизайнов, с учетом особенности и преимуществ Вас или Вашего бизнеса. Главная цель дизайна - решить Вашу проблему (охваты, заказы, подписки, узнаваемость)

Почему работать со мной удобно:

- Всегда на связи;

- Отправляю подготовленное ТЗ, которое учитывает все важные аспекты;

- Создаю дизайн в векторе и в растре, благодаря чему дизайн можно использовать на веб ресурсах и в полиграфии без потери качества;

- Изучаю Ваших конкурентов и аудиторию для создание максимально эффективного дизайна;

- Количество правок не ограничено, довожу работу до конца;

- Выполняю работу в срок.

Буду рад ответить на все Ваши вопросы, и проконсультировать по предстоящий работе

Мое портфолио:

Instagram

✔️https://instagram.com/sk_visual_?utm_medium=copy_link

Сайт

✔️http://skvisual.tilda.ws/

Behance

✔️https://www.behance.net/klimkovuchsergiy