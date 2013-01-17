glpopkov

Константин Попков glpopkov

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка плагина для Prestashop 1.6

    Нужно доработать плагин который добавляет в форму заказа несколько дополнительных полей (реализовано). Должен сохранять эти данные в базе данных при повторном заказе для зарегестрированных пользователей подстановка данных в форму. Надо добавить отображение этих данных в ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна помощь по проекту на Ангуляр

    Требуется помощь по проекту на ангуляр в настройке и конфигурации проекта. Нужен человек с глубокими заниями Ангуляр 1. Оплата почасовая возможно долговременное сотрудничество. Для примера сейчас для при добавлении в апликацию новой зависимости ngAnimate начинает ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка UI для программы WPF

    К дипломному проекту надо разработать UI с различного рода анимациями. Возможно понадобится разработать пользовательский контрол. В принципе в программе будет всего три - четыре окна. Жду ваши предложения и цены.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект на C# WPF

    К проекту симуляции проблемы Стефана требуется разработка пользовательского интерфейса. то есть той части которая касается графического отображения движения интерфейса между материалом в жидком и твердом состоянии. Прошу оставлять предложения и цены.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется консультант по C# WPF

    Начинающему в данной области программисту требуется консультант/репетитор с опытом. Прошу оставлять ваши сообщения и цены. Заранее большое спасибо!

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимация в opengl

    Есть три персонажа сделанных из примитивов в opengl. Нужно анимация движения плуто. Собака должна встать оббежать вокруг дома и забежать в дом. Нужно анимировать движение плуто. Файл прикреплен. Ваши цены и предложения.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад