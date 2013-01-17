Есть проект на Angular 4 с использованием админ панели ng2-admin. Нужно сделать генерацию страниц на сервере для данного для поисковых систем и социальных сетей. Адрес проекта http://www.zerba.co.il/
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать плагин который добавляет в форму заказа несколько дополнительных полей (реализовано). Должен сохранять эти данные в базе данных при повторном заказе для зарегестрированных пользователей подстановка данных в форму. Надо добавить отображение этих данных в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется помощь по проекту на ангуляр в настройке и конфигурации проекта. Нужен человек с глубокими заниями Ангуляр 1. Оплата почасовая возможно долговременное сотрудничество. Для примера сейчас для при добавлении в апликацию новой зависимости ngAnimate начинает ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
К дипломному проекту надо разработать UI с различного рода анимациями. Возможно понадобится разработать пользовательский контрол. В принципе в программе будет всего три - четыре окна. Жду ваши предложения и цены.Закрыт12 лет назад
Начинающему в данной области программисту требуется консультант/репетитор с опытом. Прошу оставлять ваши сообщения и цены. Заранее большое спасибо!Базы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
К проекту симуляции проблемы Стефана требуется разработка пользовательского интерфейса. то есть той части которая касается графического отображения движения интерфейса между материалом в жидком и твердом состоянии. Прошу оставлять предложения и цены.Закрыт12 лет назад
Начинающему в данной области программисту требуется консультант/репетитор с опытом. Прошу оставлять ваши сообщения и цены. Заранее большое спасибо!Закрыт12 лет назад
Есть три персонажа сделанных из примитивов в opengl. Нужно анимация движения плуто. Собака должна встать оббежать вокруг дома и забежать в дом. Нужно анимировать движение плуто. Файл прикреплен. Ваши цены и предложения.Разработка игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад