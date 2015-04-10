Пример сайта как нужно (http://www.gora4o.ru) то есть нужно то что там есть. дизайн можно прям такой же. возможность добавления: видео, статей. Внизу Видео с формой подписки. Сверху меняющиеся фото, так же с формой подписки. Здесь ...