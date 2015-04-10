goldboy

Вячеслав Данилов goldboy

 
42 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

скайп goldboy162

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей