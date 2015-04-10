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- Созвон по ZOOM - муж. 28 лет и более - созвон в ZOOM - 22 вопроса - ответы готовы - 3 минуты подготовка - 3-5 минут. записьВидеомонтаж5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
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Задание: собрать людей на продающий вебинар лендинг: land.russkiychelovek.ru ЦА: люди с деньгами от 18, живущие в фильме «День сурка» место: Яндекс Директ, каталок яндекса условие: иметь успешные кейсы, работа через безопасную сделку, выставляются минимальные показы. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
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Задание: собрать людей на продающий вебинар лендинг: land.russkiychelovek.ru ЦА: люди с деньгами от 18, живущие в фильме "День сурка", состоящие в определённых группах и делающие там активные действия место: ВК, ОК, ФБ условие: должен уметь ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Пример сайта как нужно (http://www.gora4o.ru) то есть нужно то что там есть. дизайн можно прям такой же. возможность добавления: видео, статей. Внизу Видео с формой подписки. Сверху меняющиеся фото, так же с формой подписки. Здесь ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад