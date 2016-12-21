Профессиональная адаптивная верстка сайтов (html5/css3/js/wordpress)
Знания, умения, навыки
- HTML5.
- CSS3.
- Javascript.
- JQuery.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS.
- Wordpress
- Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов и продающих страниц.
- Строгое соблюдение стандартов W3C.
Стоимость:
Определяется индивидуально к каждому заказу.
Онлайн c 10:00 до 00:00 МСК
Оплата:
- Карта ВТБ24
- Карта Payoneer
- Webmoney (WMR, WMZ)
- Яндекс.Деньги
email: [email protected]
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Портфолио
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