goldenmaya

Майя goldenmaya

 
39 летРоссия/Якутск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессиональная адаптивная верстка сайтов (html5/css3/js/wordpress)

Знания, умения, навыки

  • HTML5.
  • CSS3.
  • Javascript.
  • JQuery.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS.
  • Wordpress
  • Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов и продающих страниц.
  • Строгое соблюдение стандартов W3C.
Mac и PC в наличии.

Стоимость:

Определяется индивидуально к каждому заказу.

Онлайн c 10:00 до 00:00 МСК

Оплата:

  • Карта ВТБ24
  • Карта Payoneer
  • Webmoney (WMR, WMZ)
  • Яндекс.Деньги
skype: golden_maya

email: [email protected]

JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySCSS