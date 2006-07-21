goncharova25

$1000
Необходим специалист по Joomla CMS, имеющий опыт работы с различными модулями -- Community Builder и др. Знание английского обязательно. Работа удаленная, постоянная.
Системы управления (CMS)6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Необходим специалист по Joomla CMS, имеющий опыт работы с различными модулями -- Community Builder и др. Знание английского обязательно. Работа удаленная, постоянная.
Создание корпоративного сайта на основе Joomla. Знание английского, как минимум на разговорном уровне, обязательно. Лого, Эскиз, карта сайта и контент готовы. Проект включает: 1) Graphic Design 2) Template based on Joomla Срок создания -2 недели
Создание Community Site на основе Joomla. Знание английского, как минимум на разговорном уровне, обязательно. Срок создания - 2 месяца. 1) Graphic Design 2) Template based on Joomla Anticipated number of registered users > 300,000 within two years. Most of ...