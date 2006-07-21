goncharova25

Гость goncharova25

 
47 летСША/Бостон
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Joomla Specialist

    $1000

    Необходим специалист по Joomla CMS, имеющий опыт работы с различными модулями -- Community Builder и др. Знание английского обязательно. Работа удаленная, постоянная.

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Graphic Design and Joomla Template for a Corp Site

    $500

    Создание корпоративного сайта на основе Joomla. Знание английского, как минимум на разговорном уровне, обязательно. Лого, Эскиз, карта сайта и контент готовы. Проект включает: 1) Graphic Design 2) Template based on Joomla Срок создания -2 недели

    Joomla
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Community Site Based on Joomla

    $2500

    Создание Community Site на основе Joomla. Знание английского, как минимум на разговорном уровне, обязательно. Срок создания - 2 месяца. 1) Graphic Design 2) Template based on Joomla Anticipated number of registered users &gt; 300,000 within two years. Most of ...

    JoomlaUnity
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад