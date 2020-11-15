goog2020

Юлия goog2020

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать статью о выборе форекс брокера

    Требуется написать статью о выборе форекс брокера объемом 10 000 символов без пробелов. В статье должны быть рассмотрены ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе брокера, а также советы и рекомендации для трейдеров.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress по макету Figma

    Требуется доработка сайта на Wordpress с отзывами о компаниях по макету Figma. Необходимо сверстать страницы, добавить новый функционал и настроить админку. Работы включают главную страницу, страницы категорий с фильтратором, страницы компаний с отзывами, страницу 404, раздел с статьями и расширенное меню. ТЗ предоставляется кандидатам. Опыт работы с Wordpress обязателен.

    FigmaWordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер на постоянную занятость, финансовая тематика

    Ищется копирайтер на постоянную занятость для написания обзорных статей на финансовую тематику. Объем каждой статьи 5-7 тыс. символов без пробелов. Ожидается написание минимум 5 обзоров в неделю. Ставка 85 руб. за 1000 символов, выплаты каждую неделю. Необходим опыт в копирайтинге и грамотная русская речь.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать обзор брокера AdviceCapital, 5-7 тыс. символов

    $8

    Требуется написать обзор брокера AdviceCapital объемом 5-7 тыс. символов. Обзор должен соответствовать строгому ТЗ. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов. Опыт в копирайтинге и финансовой тематике будет преимуществом.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать обзор инвест-проекта Omitex Finance, 5-7 тыс. символов

    $8

    Требуется написать обзор инвест-проекта Omitex Finance объемом 5-7 тыс. символов. Обзор должен соответствовать предоставленному техническому заданию. Опыт в копирайтинге и финансах будет преимуществом. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать обзор инвест-проекта Phoenix Invest, 5-7 тыс. символов

    $8

    Требуется написать обзор инвест-проекта Phoenix Invest объемом 5-7 тысяч символов. Необходимо строго следовать предоставленному ТЗ. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов. В заявке укажите опыт в копирайтинге, особенно в финансовой тематике, и приложите портфолио.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать обзор форекс брокера Admiral trade, 5-7 тыс. символов

    $8

    Требуется написать обзор форекс брокера Admiral trade объемом 5-7 тыс. символов согласно предоставленному техническому заданию. Оплата 85 рублей за 1000 символов без пробелов. Опыт в копирайтинге и знание финансовой темы являются преимуществами. Укажите свой опыт и прикрепите портфолио в заявке.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка дизайна+натяжка+доп. работы по разработке

    $194

    Необходимо освежить дизайн на сайте kapitalotzyvy.com. А именно: главную, записи, рубрики. Весь контент, функциональность элементов сохранить. Нужна адаптивная верстка и натяжка на wp, дизайн под мобильные также есть. В прикрепленных файлах есть скриншоты ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Обзор на Форекс-брокера

    $7

    Нужно написание обзора на Форекс-брокера. Название и ТЗ предоставим для ознакомления. На будущее - объемы не ограничены, но качество в приоритете. Ищем копирайтера на постоянную занятость. Стоимость - 80 р. за ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 5 обзоров финансовой тематики

    $35

    Нужно написание обзоров 5 финансовых компаний: Брокеры Форекс и бинарных опционов, инвестиционные компании, хайп-проекты, КПК, сервисы облачного майнинга и прочее. На будущее - объемы не ограничены, но качество в приоритете. Стоимость ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад