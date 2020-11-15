Требуется написать статью о выборе форекс брокера объемом 10 000 символов без пробелов. В статье должны быть рассмотрены ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе брокера, а также советы и рекомендации для трейдеров.
- Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на Wordpress с отзывами о компаниях по макету Figma. Необходимо сверстать страницы, добавить новый функционал и настроить админку. Работы включают главную страницу, страницы категорий с фильтратором, страницы компаний с отзывами, страницу 404, раздел с статьями и расширенное меню. ТЗ предоставляется кандидатам. Опыт работы с Wordpress обязателен.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер на постоянную занятость для написания обзорных статей на финансовую тематику. Объем каждой статьи 5-7 тыс. символов без пробелов. Ожидается написание минимум 5 обзоров в неделю. Ставка 85 руб. за 1000 символов, выплаты каждую неделю. Необходим опыт в копирайтинге и грамотная русская речь.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Требуется написать обзор брокера AdviceCapital объемом 5-7 тыс. символов. Обзор должен соответствовать строгому ТЗ. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов. Опыт в копирайтинге и финансовой тематике будет преимуществом.Закрыт4 года назад
- $8
Требуется написать обзор инвест-проекта Omitex Finance объемом 5-7 тыс. символов. Обзор должен соответствовать предоставленному техническому заданию. Опыт в копирайтинге и финансах будет преимуществом. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов.Закрыт4 года назад
- $8
Требуется написать обзор инвест-проекта Phoenix Invest объемом 5-7 тысяч символов. Необходимо строго следовать предоставленному ТЗ. Оплата составляет 85 рублей за 1000 символов без пробелов. В заявке укажите опыт в копирайтинге, особенно в финансовой тематике, и приложите портфолио.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $8
Требуется написать обзор форекс брокера Admiral trade объемом 5-7 тыс. символов согласно предоставленному техническому заданию. Оплата 85 рублей за 1000 символов без пробелов. Опыт в копирайтинге и знание финансовой темы являются преимуществами. Укажите свой опыт и прикрепите портфолио в заявке.Закрыт4 года назад
- $194
Необходимо освежить дизайн на сайте kapitalotzyvy.com. А именно: главную, записи, рубрики. Весь контент, функциональность элементов сохранить. Нужна адаптивная верстка и натяжка на wp, дизайн под мобильные также есть. В прикрепленных файлах есть скриншоты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $7
Нужно написание обзора на Форекс-брокера. Название и ТЗ предоставим для ознакомления. На будущее - объемы не ограничены, но качество в приоритете. Ищем копирайтера на постоянную занятость. Стоимость - 80 р. за ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $35
Нужно написание обзоров 5 финансовых компаний: Брокеры Форекс и бинарных опционов, инвестиционные компании, хайп-проекты, КПК, сервисы облачного майнинга и прочее. На будущее - объемы не ограничены, но качество в приоритете. Стоимость ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад