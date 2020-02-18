gotti5902

Эмиль Гулиев gotti5902

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я просто делаю свою работу)

Что я делаю и на чем работаю:

-Landing Page

-Интернет магазин

-Сайт визитка

-Каталог

-Блог

-Многостраничный сайт

-WordPress

-Joomla

-Open Cart

-Создание сайтов под ключ любой сложности и тематики

-SEO продвижение

-Контекстная реклама

-Реклама в Instagram и Facebook

Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2830
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 4 дней
#2891
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3515
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#7965