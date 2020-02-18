Я просто делаю свою работу)

Что я делаю и на чем работаю:

-Landing Page

-Интернет магазин

-Сайт визитка

-Каталог

-Блог

-Многостраничный сайт

-WordPress

-Joomla

-Open Cart

-Создание сайтов под ключ любой сложности и тематики

-SEO продвижение

-Контекстная реклама

-Реклама в Instagram и Facebook