gowiigg

Гергей gowiigg

 
30 летЭстония/Тарту
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков
Oleg1979
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Создание GIF баннера
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Анимация
1 отзыв
от $3
от 7 дней
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $3
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $5
от 15 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 15 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 7 дней
нет рейтинга