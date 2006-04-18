Требуется опытный, порядочный, исполнительный и обязательный WEB-программист с умеренными запросами для удалённой работы в WEB-студии. Основные навыки: PHP, SQL, Perl (желательно), JavaScript, HTML. Написание с нуля и правка существующего кода. Вёрстка обязательно. Основные требования: опыт работы, порядочность, обязательность ...
Создание и разработка сайтов, flash, gif, баннеров, иллюстраций, логотипов. Web дизайн, гиф, флэш, анимация, ролики, презентации, 3D модели, полиграфия, скрипты, html. Программирование JavaScript, PHP, MySql, 1C, Delphi и др.
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- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется опытный, порядочный, исполнительный и обязательный WEB-программист с умеренными запросами для работы в WEB-студии. Основные навыки: PHP, SQL, Perl (желательно), Java, HTML. Приветствуется: Flash, дизайн. Основные требования: надёжное соединение с интернетом, возможность обсуждать, тестировать и корректировать проекты в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад