gradus

Гость gradus

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Создание и разработка сайтов, flash, gif, баннеров, иллюстраций, логотипов. Web дизайн, гиф, флэш, анимация, ролики, презентации, 3D модели, полиграфия, скрипты, html. Программирование JavaScript, PHP, MySql, 1C, Delphi и др.

http://full-flash.net/

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphi

  • WEB - программист

    $250

    Требуется опытный, порядочный, исполнительный и обязательный WEB-программист с умеренными запросами для удалённой работы в WEB-студии. Основные навыки: PHP, SQL, Perl (желательно), JavaScript, HTML. Написание с нуля и правка существующего кода. Вёрстка обязательно. Основные требования: опыт работы, порядочность, обязательность ...

    PHPJavascriptHTMLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB - программист

    $250

    Требуется опытный, порядочный, исполнительный и обязательный WEB-программист с умеренными запросами для работы в WEB-студии. Основные навыки: PHP, SQL, Perl (желательно), Java, HTML. Приветствуется: Flash, дизайн. Основные требования: надёжное соединение с интернетом, возможность обсуждать, тестировать и корректировать проекты в ...

    PHPHTMLPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад