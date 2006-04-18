Требуется опытный, порядочный, исполнительный и обязательный WEB-программист с умеренными запросами для работы в WEB-студии. Основные навыки: PHP, SQL, Perl (желательно), Java, HTML. Приветствуется: Flash, дизайн. Основные требования: надёжное соединение с интернетом, возможность обсуждать, тестировать и корректировать проекты в ...