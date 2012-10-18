grechishkin_serg

Требуется специалист который сможет натянуть готовый простой дизайн (2 страницы) на UMI CMS с последующей выливкой на хостинг,за короткий срок. Бюджет ~30$,жду ваши предложения.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Требуется специалист который сможет натянуть готовый простой дизайн (2 страницы) на UMI CMS с последующей выливкой на хостинг,за короткий срок. Бюджет ~30$,жду ваши предложения.
Разработка сайта на cms umi.Сама cms уже куплена,есть дизайн сайта В личку не писать, пишите предложение . Пишите свои цены почту icq и скайп. Работаем по безопасной сделке. Дизайн в псд есть.Срок ...
Здравствуйте, требуется разработка дизайна сайта визитки и типовой внутренней стр. Цена разработки от 1600р. Готовы работать по безопасной сделке.