Горбачев Кирилл Олегович
Контакты:
тел. +380939826159
e-mail: [email protected]
skype: gorbachev_kirill
Личные данные:
Дата рождения: 19.04.1989
Место проживания: Украина, г. Николаев
Опыт работы:
10.07.2010 – 12.12.2011 ООО «Русский продукт» (Москва)
Профиль компании: международная торговля продуктами питания и АТИ (авиационно-техническое имущество), производство (фасовка) древесного угля
Должность: управляющий делами
Обязанности:
- обеспечение работы офиса, решение кадровых, организационных, хозяйственных задач;
- маркетинговые исследования;
- составление и заключение договоров;
- организация сбыта продукции собственного производства (уголь древесный);
- работа с оптовыми и розничными потребителями древесного угля, организация доставки продукции по г. Москва и обл.;
- работа с сопроводительными документами (товарно-транспортные, финансовые);
- организация и ведение оптовой и розничной торговли продуктами питания (по г. Москва и обл.);
- организация сотрудничества с авиаремонтными заводами;
- организация ремонта и продажа АТИ (авиационно-техническое имущество);
- оптимизация расходов компании в сфере логистики и экспедирования грузов;
- поиск транспорта и организация международных перевозок (Украина-Российская Федерация; Республика Беларусь-Российская Федерация);
- работа с таможенными брокерами;
- оформление таможенной документации.
Образование:
2006г. – 2010 г. Черноморский государственный университет им. Петра Могилы
Факультет: политических наук
Квалификация: бакалавр политологии
Дополнительное образование:
2011 г. - Курсы повышения квалификации СДО «Прометей» по направлениям (ООО «Виртуальные технологии в образовании»):
- организация таможенного оформления товаров;
- организация экспедирования грузов;
- публичное выступление;
- стратегии письменных коммуникаций.
2008 г. – Языковые курсы «Магистр»:
- курсы английского языка.
Специальные знания и навыки:
Иностранные языки:
- английский язык (разговорный и деловой);
- польский язык (разговорный);
- украинский язык.
PC и комп. приложения:
Microsoft Office – продвинутый пользователь (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
Adobe Reader – продвинутый пользователь;
Coral Draw, Photoshop и др. графические редакторы – пользователь;
1С Бухгалтерия 8.0 (склад, первичный учет).
Торговая деятельность:
- знание Инкотермс-2000 и Инкотермс-2010;
- знание международного торгового законодательства;
- построение логистических цепочек.
Качества/интересы:
Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность, аккуратность, быстрая обучаемость. Увлекаюсь игровыми видами спорта: баскетбол, волейбол.
Дополнительная информация:
Наличие водительского удостоверения категории «В», готов к командировкам, не женат, некурящий.