Образование: бакалавр политологии.

Горбачев Кирилл Олегович

Контакты:

тел. +380939826159

e-mail: [email protected]

skype: gorbachev_kirill

Личные данные:

Дата рождения: 19.04.1989

Место проживания: Украина, г. Николаев

Опыт работы:

10.07.2010 – 12.12.2011 ООО «Русский продукт» (Москва)

Профиль компании: международная торговля продуктами питания и АТИ (авиационно-техническое имущество), производство (фасовка) древесного угля

Должность: управляющий делами

Обязанности:

- обеспечение работы офиса, решение кадровых, организационных, хозяйственных задач;

- маркетинговые исследования;

- составление и заключение договоров;

- организация сбыта продукции собственного производства (уголь древесный);

- работа с оптовыми и розничными потребителями древесного угля, организация доставки продукции по г. Москва и обл.;

- работа с сопроводительными документами (товарно-транспортные, финансовые);

- организация и ведение оптовой и розничной торговли продуктами питания (по г. Москва и обл.);

- организация сотрудничества с авиаремонтными заводами;

- организация ремонта и продажа АТИ (авиационно-техническое имущество);

- оптимизация расходов компании в сфере логистики и экспедирования грузов;

- поиск транспорта и организация международных перевозок (Украина-Российская Федерация; Республика Беларусь-Российская Федерация);

- работа с таможенными брокерами;

- оформление таможенной документации.

Образование:

2006г. – 2010 г. Черноморский государственный университет им. Петра Могилы

Факультет: политических наук

Квалификация: бакалавр политологии

Дополнительное образование:

2011 г. - Курсы повышения квалификации СДО «Прометей» по направлениям (ООО «Виртуальные технологии в образовании»):

- организация таможенного оформления товаров;

- организация экспедирования грузов;

- публичное выступление;

- стратегии письменных коммуникаций.

2008 г. – Языковые курсы «Магистр»:

- курсы английского языка.

Специальные знания и навыки:

Иностранные языки:

- английский язык (разговорный и деловой);

- польский язык (разговорный);

- украинский язык.

PC и комп. приложения:

Microsoft Office – продвинутый пользователь (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);

Adobe Reader – продвинутый пользователь;

Coral Draw, Photoshop и др. графические редакторы – пользователь;

1С Бухгалтерия 8.0 (склад, первичный учет).

Торговая деятельность:

- знание Инкотермс-2000 и Инкотермс-2010;

- знание международного торгового законодательства;

- построение логистических цепочек.

Качества/интересы:

Компетентность, ответственность, аналитические способности, креативность, коммуникабельность, аккуратность, быстрая обучаемость. Увлекаюсь игровыми видами спорта: баскетбол, волейбол.

Дополнительная информация:

Наличие водительского удостоверения категории «В», готов к командировкам, не женат, некурящий.