Есть сайт на cms MODx , есть переделанные 2 страницы сайта в psd с новым дизайном. Нужно сверстать psd на этот сайт, как бы заменить старые страницы новыми + добавить некоторые изменения в код, ...
HTML-верстка6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Есть сайт на cms MODx , есть переделанные 2 страницы сайта в psd с новым дизайном. Нужно сверстать psd на этот сайт, как бы заменить старые страницы новыми + добавить некоторые изменения в код, ...
CMS opencart. Сайт раньше был конструкторным, сейчас перенесли на свой хостинг. Макет полностью готов в PSD, нужно только сверстать, ничего придумывать не нужно + пару небольших доработок. Есть внятное ...