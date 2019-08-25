Приветствую! Занимаюсь разработкой сайтов, принимаю заказы по веб-программированию!
Я - занимаюсь front-end разработкой!
Закончил курсы WAYUP
Осваиваю PHP, MYSQL в РHillel
Мои навыки:
-Веб-Дизайн
-Верстка сайтов (HTML5, CSS3, JS, JQUERY, Bootstrap,Gulp)
-Помощь в настройки хостинга
Моя специализация:
-Landing Page
-Сайт под ключ
-Веб-дизайн
-Копирайтинг
Для меня главное, чтоб моя работа радовала меня и заказчика)
Skype: grigorianez
Viber: Telegram:+380634012857
Портфолио
- MYPortfolio88 просмотров
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- Bolgaria96 просмотров
HTML-верстка
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от $20
от 3 дней
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