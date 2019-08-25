grigorianec

Максим grigorianec

 
33 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приветствую! Занимаюсь разработкой сайтов, принимаю заказы по веб-программированию!

Я - занимаюсь front-end разработкой!

Закончил курсы WAYUP

Осваиваю PHP, MYSQL в РHillel

Мои навыки:

-Веб-Дизайн

-Верстка сайтов (HTML5, CSS3, JS, JQUERY, Bootstrap,Gulp)

-Помощь в настройки хостинга

Моя специализация:

-Landing Page

-Сайт под ключ

-Веб-дизайн

-Копирайтинг

Для меня главное, чтоб моя работа радовала меня и заказчика)

Skype: grigorianez

Viber: Telegram:+380634012857

PHPJavascriptMySQLВерстка сайтаHTMLBootstrapjQueryGulp
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#5833