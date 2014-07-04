grohot

Иван grohot

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фоторамки и этикетки для праздника

    1. На празднике будут распечатываться фотографии и вставляться в эти фоторамки и давать клиентам Клиент хочет чтобы фоторамка была как папочка. На первой странице кадр из фильма (фото прилагаю), а внутри будет ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для печати 2 на 3 метра

    Нужно сделать приложенное изображение в качестве для печати на баннере 2 на 3 метра. Можно убрать справа белую королеву и за столом убрать кролика и мышь с книгами, на этом месте люди будут фотографироваться ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Фоторамки и этикетки для праздника
Всё ок
все хорошо
Ответный отзыв