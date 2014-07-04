$20
Есть студия детских праздников. Требуется настроить и вести рекламную кампанию в гугл. Тематика широкая, нужно увеличение посещаемости сайта
Контекстная реклама13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Есть студия детских праздников. Требуется настроить и вести рекламную кампанию в гугл. Тематика широкая, нужно увеличение посещаемости сайта
1. На празднике будут распечатываться фотографии и вставляться в эти фоторамки и давать клиентам Клиент хочет чтобы фоторамка была как папочка. На первой странице кадр из фильма (фото прилагаю), а внутри будет ...
Нужно сделать приложенное изображение в качестве для печати на баннере 2 на 3 метра. Можно убрать справа белую королеву и за столом убрать кролика и мышь с книгами, на этом месте люди будут фотографироваться ...