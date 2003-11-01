Здравствуйте, нужно отрисовать показатели датчиков в идентично точном стиле вот этой демо страницы https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0 Ярлыки, цвета, шрифты, границы окон, все в точности как по ссылке в демке. Я прикрепил скриншот который с темной темы, нужна светлая, как ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 месяцев назад
- $6
картинки как п впримере, максимально приближенно к стилю картинки с человеком, главное стиль один и цветовая гамма чтобы были у 2х изображений, человек на кухне с форпмулами в воздухе - вот основная картинка и под ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $5
Отрисовать 2 изображения в едином стиле 1. картинка 32 попроще, текст тотже и робот за ноутбуком 2. картинка 6, мужчина за столом, все элементы те же, только формулы в воздухе другие, формулы в воздухе CO+СО2+CH4+O3+HCHOИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Отрисовать 2 изображения в едином стиле 1. картинка 32 попроще, текст тотже и робот за ноутбуком 2. картинка 6, мужчина за столом, все элементы те же, только формулы в воздухе другие, формулы в воздухе CO+СО2+CH4+O3+HCHOИллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте, нужно отрисовать 3 изображение как в примерах, нужно в точности повторить содержание и суть, но в своем едином стиле.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте, есть макет 3х страниц приложения в фотошопе, нужно отрисовать так, чтобы открыв картинку на планшете, создавалась ощущение, что это реальное рабочее приложение (для фоток). Сейчас видно, что видно, что это макет. Может границы и ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен10 месяцев назад