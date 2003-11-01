guetta

Средин Игорь guetta

 
39 летУкраина/Винница
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Демо графики для home assistant

    Здравствуйте, нужно отрисовать показатели датчиков в идентично точном стиле вот этой демо страницы https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0 Ярлыки, цвета, шрифты, границы окон, все в точности как по ссылке в демке. Я прикрепил скриншот который с темной темы, нужна светлая, как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • 2 картинки в едином стиле

    $6

    картинки как п впримере, максимально приближенно к стилю картинки с человеком, главное стиль один и цветовая гамма чтобы были у 2х изображений, человек на кухне с форпмулами в воздухе - вот основная картинка и под ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Отрисовать 2 изображения с персонажами

    $5

    Отрисовать 2 изображения в едином стиле 1. картинка 32 попроще, текст тотже и робот за ноутбуком 2. картинка 6, мужчина за столом, все элементы те же, только формулы в воздухе другие, формулы в воздухе CO+СО2+CH4+O3+HCHO

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Отрисовать 2 изображения с персонажами

    Отрисовать 2 изображения в едином стиле 1. картинка 32 попроще, текст тотже и робот за ноутбуком 2. картинка 6, мужчина за столом, все элементы те же, только формулы в воздухе другие, формулы в воздухе CO+СО2+CH4+O3+HCHO

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Дизайн приложения

    Здравствуйте, есть макет 3х страниц приложения в фотошопе, нужно отрисовать так, чтобы открыв картинку на планшете, создавалась ощущение, что это реальное рабочее приложение (для фоток). Сейчас видно, что видно, что это макет. Может границы и ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
skallyroll
Роман 
20 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$30
2 балла
8 месяцев назад
Демо графики для home assistant
После выполнения куда-то пропал.
skallyroll
Роман 
20 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн приложения
Отличный заказчик, знает что ему нужно и внятно объясняет это! Рекомендую.
Благодарю, работа выполнена замечательно, испонитель точно понял, что нужно и замечательно реализовал, спасибо!
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