Иллюстратор, дизайнер, верстальщик

Опыт работы в полиграфии более 4-х лет.

Рисование иллюстраций, дизайн и верстка различной полиграфической продукции (книги, журналы, газеты, буклеты, листовки, календари и т.д.), обработка фотографий, создание логотипов, оформление web продукции.

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW