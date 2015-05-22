Юлиана Першина happy-froghappy-frog
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Иллюстратор, дизайнер, верстальщик
Опыт работы в полиграфии более 4-х лет.
Рисование иллюстраций, дизайн и верстка различной полиграфической продукции (книги, журналы, газеты, буклеты, листовки, календари и т.д.), обработка фотографий, создание логотипов, оформление web продукции.
Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Колобок215 просмотров
- Персонаж для иллюстрации196 просмотров
- Стрекоза175 просмотров
- Ростовчанка237 просмотров
- Горшочки179 просмотров
- Иллюстрация к песне177 просмотров
- Пожарный план1212 просмотров
- Колба243 просмотра
- Кот194 просмотра
- Овощи218 просмотров
- Без названия217 просмотров
- Светляк192 просмотра