hh16061994

$70
Добрый день. ишу мастера на Joomla. надо исправить ашибки при переноса https., исправить ошибки на файле . прашу оставить заяфки только профи.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Добрый день. ишу мастера на Joomla. надо исправить ашибки при переноса https., исправить ошибки на файле . прашу оставить заяфки только профи.
Добрый день . надо обнавить modex evo до последного верси. кто гатов сделать быстро! и качествено?) откликнуйте те кто гатов сделать до утро
добрый день. нужно сделать визитка на вордпресс. сверстать нужно из псд макетах прашу не беспакойт студиам. откликните те каторие гатовы сделать не дорого.