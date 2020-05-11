hjj96

Андрей hjj96

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Игра на iOS Android

    $929

    Необходимо разработать мобильную 3D игру в жанре симулятор на Android и IOS. Тематика: поэтапное создание плитки шоколада: можно выбирать разную форму, цвет и добавки, в результате чего каждый раз шоколадка разная. В игре будут встроенные ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Звуки для мобильной игры

    Прыжок главного героя. Герой прыгает вверх, вниз, вправо, влево.Нужно 3 звука прыжка, похожих друг на друга, голос/тональность одинаковая. Звук не именно прыжка, а вздоха/ напряжения человека. Звуки будут чередоваться. Звуки очень короткие.Звук броска предмета. Птица ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация персонажа в spine

    $40

    Необходимо анимировать движение персонажа в программе Spine.  всего будет 5 анимаций  ОжиданиеПрыгает вниз/ вверхПрыгает вправо/влевоБросает предмет

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Игра на IOS и Android

    $1000

    1. Нужно сделать игру для IOS и Android 2. Вертикальная ориентация игры 3. Игра с уровнями (будет примерно 100 однотипных) 4. Встроенные покупки и реклама 5. Дизайн итд я предоставлю ...

    AndroidiOS
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад