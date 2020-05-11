Необходимо разработать мобильную 3D игру в жанре симулятор на Android и IOS. Тематика: поэтапное создание плитки шоколада: можно выбирать разную форму, цвет и добавки, в результате чего каждый раз шоколадка разная. В игре будут встроенные ...
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- $929Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Прыжок главного героя. Герой прыгает вверх, вниз, вправо, влево.Нужно 3 звука прыжка, похожих друг на друга, голос/тональность одинаковая. Звук не именно прыжка, а вздоха/ напряжения человека. Звуки будут чередоваться. Звуки очень короткие.Звук броска предмета. Птица ...Анимация4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо анимировать движение персонажа в программе Spine. всего будет 5 анимаций ОжиданиеПрыгает вниз/ вверхПрыгает вправо/влевоБросает предметАнимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
1. Нужно сделать игру для IOS и Android 2. Вертикальная ориентация игры 3. Игра с уровнями (будет примерно 100 однотипных) 4. Встроенные покупки и реклама 5. Дизайн итд я предоставлю ...Разработка игр9 заявокЗакрыт5 лет назад