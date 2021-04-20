Начинающий фрилансер
Я начинающий фрилансер, поэтому стоимость услуг почти бесплатно: для Вас это - быстро и качественно выполненная работа, для меня - опыт и репутация. Возьмусь за работу с текстами, в том числе технического характера (высшее техническое образование и опыт работы сисадмином), имею опыт администирования сайтов на различных платформах, но с скриптами опыта работы мало. Жду Ваших заказов!
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Продажи и лиды
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Рекрутинг (HR)
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Сценарии
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Управление проектами
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от 1 дня
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