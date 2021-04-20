Начинающий фрилансер

Я начинающий фрилансер, поэтому стоимость услуг почти бесплатно: для Вас это - быстро и качественно выполненная работа, для меня - опыт и репутация. Возьмусь за работу с текстами, в том числе технического характера (высшее техническое образование и опыт работы сисадмином), имею опыт администирования сайтов на различных платформах, но с скриптами опыта работы мало. Жду Ваших заказов!