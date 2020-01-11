Профессиональный Графический дизайнер
Графический дизайнер-это профессионал, который разрабатывает идеи с визуальным и текстовым содержанием. Графический дизайнер-это создатель концепций и решений, которые решают задачи клиента в социальном, культурном и глобальном контексте.
Креативный опытный дизайнер, с чувством стиля и умением уловить идею заказчика.
На что я способен?:
Свободно владеет языком CorelDraw / Adobe Illustrator / Adobe Photoshop / Adobe After Effects / Adobe Premiere Pro;- Разработка дизайна в рамках фирменного стиля компании.- Эффективность, устойчивость к стрессу. Хороший вкус и скорость;