Добрый день! Нужно сверстать от IE9+ https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать от IE9+ https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.
Добрый день Нужно срочно доверстать страницы. Так, как работает еще верстальщик, то стоит или делать отдельный css, или использовать текущий js и css но делать комментарий, чтобы мы отличили код ...
Добрый день Нужно сверстать качественно до вторника От IE9+ Макеты: https://www.dropbox.com/s/q3cu3711qo8bgfw/fire.zip?dl=0 Пожалуйста, пишите сумму в рублях.