ideta

Игорь ideta

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доверстать страницы

    Добрый день Нужно срочно доверстать страницы. Так, как работает еще верстальщик, то стоит или делать отдельный css, или использовать текущий js и css но делать комментарий, чтобы мы отличили код ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать качественно

    Добрый день Нужно сверстать качественно до вторника От IE9+ Макеты: https://www.dropbox.com/s/q3cu3711qo8bgfw/fire.zip?dl=0 Пожалуйста, пишите сумму в рублях.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Качественно сверстать
Сотрудничеством с Игорем остался доволен,четкая постановка задачи,всегда на связи,моментальная оплата. Рекомендую !
Был приятно удивлен скоростью. Для простых и понятных проектов Евгений идеален.
Ответный отзыв
nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Сверстать качественно
Игорь очень хороший заказчик, в процессе работы никаких проблем, замечания, если есть, только по сути и в рамках оговоренного ранее. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Артем отличный верстальщик. Думал не найду такого, но все же нашел!!! Работаем дальше и по другим проектам!
Ответный отзыв