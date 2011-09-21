igoldenkov

На полную/частичную занятость требуется html-верстальщик. Требования: - знание html/css - опыт верстки на div'ах - знание шаблонизатора smarty или желание с ним разобраться. ЗП - в процессе обсуждаения деталей работы.
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для выполнения периодически возникающих задач ищется php-программист. требования: - знание php (yii framework или codeigniter из фреймворков), mysql, ajax - наличие портфолио - умение быстро реализовывать поставленную задачу - ответственность. исполнительность. умение ценить свое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется выполнить настройку Adobe Flash Media Server. более детальное ТЗ - выбранному исполнителю. основные требования: - опыт работы с FMS, понимание термина 'высокая нагрузка' - ответственность - наличие отзывов на данном сайтеНастройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Периодическая работа. несколько проектов в месяц. основные требования - знание smarty / smarty.net / - ответственность, усидчивость - умение реально озвучивать сроки выполнения работы и в них укладываться - знание html / css - ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Ищется человек для написания чата(текст+веб-камеры) для сайта с высокой нагрузкой. постоянное сотрудничество. обязательными требованиями являются: - опыт работы с высоконагруженными проектами - опыт работы с FMS - опыт разработки на flash 3+ года - наличие ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад