igoldenkov

Ищется человек для написания чата(текст+веб-камеры) для сайта с высокой нагрузкой. постоянное сотрудничество. обязательными требованиями являются: - опыт работы с высоконагруженными проектами - опыт работы с FMS - опыт разработки на flash 3+ года - наличие ...