igoldenkov

Игорь igoldenkov

 
46 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик

    На полную/частичную занятость требуется html-верстальщик. Требования: - знание html/css - опыт верстки на div'ах - знание шаблонизатора smarty или желание с ним разобраться. ЗП - в процессе обсуждаения деталей работы.

    HTMLCSS
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php программист (yii/codeigniter)

    Для выполнения периодически возникающих задач ищется php-программист. требования: - знание php (yii framework или codeigniter из фреймворков), mysql, ajax - наличие портфолио - умение быстро реализовывать поставленную задачу - ответственность. исполнительность. умение ценить свое ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка adobe FMS

    Требуется выполнить настройку Adobe Flash Media Server. более детальное ТЗ - выбранному исполнителю. основные требования: - опыт работы с FMS, понимание термина 'высокая нагрузка' - ответственность - наличие отзывов на данном сайте

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натяжка скина

    $100

    Периодическая работа. несколько проектов в месяц. основные требования - знание smarty / smarty.net / - ответственность, усидчивость - умение реально озвучивать сроки выполнения работы и в них укладываться - знание html / css - ...

    HTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование чата

    $2500

    Ищется человек для написания чата(текст+веб-камеры) для сайта с высокой нагрузкой. постоянное сотрудничество. обязательными требованиями являются: - опыт работы с высоконагруженными проектами - опыт работы с FMS - опыт разработки на flash 3+ года - наличие ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад