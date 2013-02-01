iliya291

Илья iliya291

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Редизайн сайта

    $400

    Необходим редизайн сайта light-angel. ru 1. цветовую гамму стараемся не менять 2. макет должен нарисован под адаптивную верстку 3. основные изменения будут касаться только трех страниц (главная, каталог, карточка товара) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать корзину

    $30

    Нужно перерисовать корзину на данном сайте. light-ange l .r u небольшой набросок есть в файле, подогнать под наш дизайн и цветовую гамму Что не надо отображать: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать интернет-магазин

    Есть сверстанный макет интернет магазина. Необходимо проанализировав предложить смс и план разработки. Что будет в магазине: Каталог товаров, который фильтруется по параметрам (фильтр каталога) новости статьи просмотренные товары ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сверстать макет

    нужно сверстать главную и 7–9 внутренних страничек Нужна адаптивная верстка пример главной http://ib3.keep4u.ru/b/2013/02/01/fd/fd9f6f2ba1bd2a07bbbce2de1731fe78.jpg Сверстать под основные браузеры и под разные разрешения экрана. сам макет ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать и раскрутить группу в контакте

    Нужно создать и раскрутить группу вконтакте для сайта по продаже детской одежды для новорожденных http://www.light-angel.ru/. Заполнить, разместить новости, актуальные предложения и т.д. Основная аудитория женская от 18 лет Только ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

potap770
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Сделать интернет-магазин
Отличный заказчик и просто человек. Четко ставит поставленные задачи, на текущие вопросы отвечает оперативно, постоянно на связи; приятен в общении.
С Дмитрием создали полностью готовый интернет магазин одежды. Все замечания исправлялись быстро и без вопросов. Были разработаны новые модули специально под наш магазин. Рекомендую !
Ответный отзыв
bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать макет
Приятно было работать с таким заказчиком
Сделал достаточно сложную верстку. Быстро, качественно. Работой доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$762
10 баллов
12 лет назад
Редизайн интернет магазина (главная, внутренние)
Работать с Ильей понравилось, получилось реализовать интересный и современный дизайн. Оплата полная! Рекомендую как отличного заказчика!
Закончен большой проект по редизайну. Александра разработала дизайн всех необходимых страниц. Дизайн отвечает всем требованиям. Будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв