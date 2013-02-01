Необходим редизайн сайта light-angel. ru 1. цветовую гамму стараемся не менять 2. макет должен нарисован под адаптивную верстку 3. основные изменения будут касаться только трех страниц (главная, каталог, карточка товара) ...
- $400Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Нужно перерисовать корзину на данном сайте. light-ange l .r u небольшой набросок есть в файле, подогнать под наш дизайн и цветовую гамму Что не надо отображать: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сверстанный макет интернет магазина. Необходимо проанализировав предложить смс и план разработки. Что будет в магазине: Каталог товаров, который фильтруется по параметрам (фильтр каталога) новости статьи просмотренные товары ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно сверстать главную и 7–9 внутренних страничек Нужна адаптивная верстка пример главной http://ib3.keep4u.ru/b/2013/02/01/fd/fd9f6f2ba1bd2a07bbbce2de1731fe78.jpg Сверстать под основные браузеры и под разные разрешения экрана. сам макет ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать и раскрутить группу вконтакте для сайта по продаже детской одежды для новорожденных http://www.light-angel.ru/. Заполнить, разместить новости, актуальные предложения и т.д. Основная аудитория женская от 18 лет Только ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $600
Конкурс на редизайн сайта www.light-angel.ru (Интернет магазин детской одежды). Вознаграждение — 12000 рублей - главная + 1000 рублей за внутренние (6 штук). Итого за весь проект 18000 рублей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад