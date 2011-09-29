Профессиональный сео - оптимизатор

Мне 22 года. Работаю сео оптимизатором с 9 утра до 5 вечера в офисе (рассмотрю любые предложения о переходе). Живу в городе Уссурийске. Опыт работы сео оптимизатором 2 года в фирме, и еше 3 года до этого удаленно, проходил платные курсы через интернет с опытным сеошником. Использую только белые методы, пишу красивые уникальные статьи, работаю над юзабилити сайта. Из платных сервисов использую блогун, тоесть полностью отдаю предпочтение дешевым эффективным а главное вечным ссылкам. Бесплатно продвигаю - пресс релизами на англ и русскоязычных сайтах, интернет закладками, прогон по каталогам и доскам (в виду их неэффективности, для обшей ссылочной массы и частого привлечения робота на сайт). Вообшем еше много разных методов внешней оптимизации. Качественно делаю внутреннюю оптимизацию - сначало семантическое ядро основанное на анализе вердстата яндекса и содержимого конкурентов, далее пишу читабельные статьи на всем сайте с использованием нужных ключевиков высокочастотных, средне и низко. Далее делаю перелинковку, постоянно добовляю новости, веду рсс, естественно работаю с титлами.

Всего за раз и не скажешь. Я думаю за меня скажут мои работы. П.С. сайты не мои но всю внутреннею и внешнюю оптимизацию делал полностью я.

http://www.mnogodobra.ru/

http://naorehi.ru/

http://optchina.ru/