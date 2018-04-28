Качественные и недорогие услуги: AutoCad, SolidWorks, CorelDraw, Компас.

Доброго времени суток!Работаю в SolidWorks, CorelDraw, AutoCad, Компас. Вы можете заказать качественную недорогую оцифровку чертежей любого формата А0, А1, А2, А3 и А4 в AutoCAD. В качестве исходных чертежей для оцифровки Вы можете предоставить свои старые чертежи, проекты, плакаты, схемы, и т.д.При необходимости сделаю с нуля 3d модели (SW), чертежи, курсовые, дипломные работы. Весь материал может быть сохранен в удобном для вас формате. Ваши предложения пишите на Вайбер или Вацапп.Стоимость от 200 руб. в зависимости от сложности.